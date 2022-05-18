Нарас невідомо, чи є докази їхнього застосування в Україні.

У Росії стверджують, що використовують проти України бойові лазерні комплекси нового покоління "Задирака".

Про це в ефірі пропагандистського "Першого каналу" заявив віце-прем'єр РФ Юрій Борисов.

За його словами, "задирака" нібито може "пропалювати об'єкти", завдяки чому можна "не витрачати дорогі ракети типу "Панцира" і "Тора".

Такі нові системи можуть нібито збивати безпілотники на дальності до 5 км.

Наразі невідомо, чи є докази їхнього застосування в Україні.

Війна в Україні: оновлені дані

Триває наступ окупантів у Східній оперативній зоні. Вранці Генштаб повідомляв, що росіяни намагаються захопити село Довгеньке Харківської області.

Армія РФ намагається встановити повний контроль над Дробишевим і блокувати Лиман. Крім того, РФ посилює угруповання військ для наступу в Запорізькій області.

Більшість маневрів загарбників на Харківському напрямку військові пояснюють тим, що РФ намагається уникнути виходу контратакуючих сил ЗСУ до Бєлгородської області.

Паралельно російські терористи наносять ракетні удари по українських містах.

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