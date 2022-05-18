Окупанти використовували дрон-камікадзе вітчизняного виробництва.

Російські військові зганьбилися у спробі знищити батарею американських гаубиць М777 дроном-камікадзе ZALA "Куб-БЛА" на полі битви.

На опублікованому в мережі відео видно, як барижуючий боєприпас окупантів летить у бік розгорнутих українськими військовими гаубиць, але падає за батареєю М777.

Снаряд рашистів не зачепив ні військового ЗСУ, що прямував до гаубиці, ні саме озброєння, а вибухнув за десять метрів.

74 з 90 артилерійських знарядь американських M777 вже знаходяться в бою, забезпечуючи дальній вогонь з закритих позицій.

На думку Пентагона, гаубиці допомагають українському контрнаступу на сході "набирати обертів".

Війна в Україні: оновлені дані

Триває наступ окупантів у Східній оперативній зоні. Вранці Генштаб повідомляв, що росіяни намагаються захопити село Довгеньке Харківської області.

Армія РФ намагається встановити повний контроль над Дробишевим і блокувати Лиман. Крім того, РФ посилює угруповання військ для наступу в Запорізькій області.

Більшість маневрів загарбників на Харківському напрямку військові пояснюють тим, що РФ намагається уникнути виходу контратакуючих сил ЗСУ до Бєлгородської області.

Паралельно російські терористи наносять ракетні удари по українських містах.

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