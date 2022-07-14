Літак призначений для перевезення на великі відстані важкого і великогабаритного озброєння.

На аеродром Мачулищі в Білорусі у середу ввечері прилетів Ан-22 "Антей", після чого там зникло світло.

Про це повідомляє Telegram-канал Баларускі Гаюн.

"Ан-22 "Антей" ВКС РФ (RF-09309) приземлився на військовий аеродром в Мачулищах о 23:39 13 липня. Це найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак. В експлуатації на цей час залишаються всього 4 одиниці такого типу", - йдеться в повідомленні.

Він призначений для перевезення на великі відстані важкого і великогабаритного озброєння, військової техніки і військ, а також для десантування парашутним і посадковим способами повітряних десантів.

"Крім того, за нашою інформацією, на аеродромі Мачулищі спостерігаються проблеми зі світло-технічним обладнанням на ЗПС, тому ймовірність нічного вильоту А-50 поки дуже низька", - відзначають в мережі.

Нагадаємо, прикордонник з Білорусі під вогнем своїх втік в Україну, щоб воювати проти Росії. Чоловік повідомив, що у нього були однодумці.

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