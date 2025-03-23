Він висловив думку, що для того, аби ця держава вижила, вона має стати імперією, в інакшому випадку вона приречена.

В Росії теж іде війна за виживання, адже ця держава не зможе існувати в такому контексті, в якому вона є зараз.

Про це в інтерв’ю "Армія TV" сказав Петро "Ролло" Горбатенко, начальник штабу Третьої окремої штурмової бригади. "В Росії теж іде війна за виживання. Ця держава не зможе існувати в такому контексті, в якому вона є. Їй потрібно або відповідно розвинутись і стати гегемоном зі своїм впливом… Або все", - сказав "Ролло".

За його словами, Росія хоче повернутися у "велику гру", адже в іншому випадку - це падіння економіки та народжуваності.

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"Це країна, яка живе не за рахунок доданої вартості на продукти і товари. А основа держави - це виробництво товарів і послуг. У них, відповідно, це лише "гола" ресурсна база", - зазначив військовослужбовець.

Так, зауважив він, щоб ця держава вижила, вона має стати імперією, адже "тоді її вплив буде задовольняти всі її потреби, незважаючи на її рівень розвитку".

Ситуація в РФ

Раніше колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що Москва поширюватиме "русскій мір" в усіх напрямках, наскільки їй вистичать сил і скільки "Бог дасть". Він також зауважив, що перемогою РФ стане військовий або військово-дипломатичний розгром України та її поділ на "природні фрагменти".

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