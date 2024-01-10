У разі відмови встати на російський військовий облік загрожує штраф.

Армія Російської Федерації намагається покрити свої втрати жителями тимчасово окупованих територій. Москва активізувала примусову мобілізацію в захоплених районах Херсонської та Запорізької областей.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що окупанти зосередили свою увагу на фермерах. Так, до населених пунктів росіяни розіслали господарствам вимоги стати на військовий облік усім чоловікам призовного віку.

У разі непокори фермерам загрожують штрафи в 400 тисяч рублів, але гроші не гарантують того, що загарбники не відправлять воювати проти України.

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"Ультиматуми, погрози і репресії щодо населення, що залишається на поневолених українських землях - системна злочинна політика Москви", - повідомили в ГУР.

Таким чином, росіяни намагаються покрити втрати особового складу, а також це спроба боротися зі зниженням підтримки війни серед населення РФ.

"Оскільки кремлівські "технологи" поки вважають неможливим оголосити масштабну хвилю мобілізації в Росії, щоб не погіршувати соціальний фон перед так званими "виборами Путіна", чоловіче цивільне населення в окупації знову перебуває під хвилею тиску. Під загрозою примусової мобілізації фактично перебувають усі чоловіки віком від 18 до 65 років, а нерідко і 16-річні та 17-річні підлітки, яких Москва так само заганяє в окупаційне військо", - зазначили розвідники.

Втрати Росії в Україні - останні новини

Загальні бойові втрати Росії в Україні з початку широкомасштабного вторгнення попередньо складають 365 990 чоловік особового складу. ЗСУ за 8 січня ліквідували ще 820 російських окупантів.

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