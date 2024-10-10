Робиться все можливе для того, щоб офіційно підтвердити факт загибелі, і встановити обставини.

Наразі офіційного підтвердження з боку держави-агресора Росії про загибель української журналістки Вікторії Рощиної не надходило. Про це в коментарі УНІАН повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Є інформація про загибель Вікторії. Вона перевіряється", - сказав він.

За словами Юсова, наразі офіційного підтвердження з боку держави-агресора на адресу України та Координаційного штабу з питань поводження з полоненими не надходило.

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"Відповідно, робиться все можливе для того, щоб офіційно підтвердити факт, і встановити, якщо підтвердиться, обставини. Можемо підтвердити, що Вікторія Рощина була незаконно захоплена, і незаконно утримувалася РФ. Робилося все можливе для того, щоб повернути її додому. І такі попередні домовленості були досягнуті. В рамках підготовки до повернення в Україну остання інформація і відомості, які відомі, - це те, що її етапували до Москви, до "Лефортово", - зазначив представник ГУР.

Він додав, що вся інша інформація уточнюється.

Загибель Рощиної в полоні РФ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівник прес-служби координаційного штабу Петро Яценко заявив, що Рощина загинула в російському полоні під час етапування з Таганрога до Москви.

Раніше про цю подію повідомляв голова парламентського комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин, проте незабаром його публікацію в Telegram було видалено.

Водночас, екс-керівник прес-центру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук також прокоментував загибель журналістки.

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