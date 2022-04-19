Також на окупованій території Херсонської області друкують бюлетені для "референдуму" щодо створення чергової псевдо-республіки "ХНР".

Окупанти в місті Снігурівка Миколаївської області готують "референдум" щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого Криму.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Жителів закликають у певний час прийти на дільниці. Захід організовують проросійськи налаштовані голова місцевої ради Тетяна Мезіна і колишній голова Олександр Ларченко", - йдеться в повідомленні.

Також на окупованій території Херсонської області друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на "референдумі" щодо створення чергової псевдо-республіки "ХНР" та визнання окупаційної влади. Для цього залучені, зокрема, потужності друкарні в місті Нова Каховка (вул.Горького, 5а).

"Місцеві жителі переконані - реального голосування не проводитимуть, окрім показових дільниць, організованих в якості "картинки" для російських ЗМІ. "Голосування" оформлять за допомогою паспортних даних, зібраних під час отримання "гуманітарної допомоги". Щоб отримати продуктовий пайок, жителі повинні були заповнювати анкети із зазначенням особистої інформації", - повідомляє розвідка.

Крім того, за даними розвідки, в окупованому селі Снігурівка Запорізької області розпочато перепис населення осіб пенсійного віку. Росіяни анонсують встановлення до 1 вересня російської адміністрації, відкриття відділення "Пошти Росії", запуск мобільного зв'язку та інтернет-послуг від російських провайдерів, введення в обіг російських рублів. Є інформація про початок оформлення російських паспортів, в тому числі - іноземних.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

З перших днів вторгнення Миколаївт та Миколаївська область знаходяться під постійними обстрілами. З 14 квітня в Миколаєві немає води. У місті безперервно йдуть бої.