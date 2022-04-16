За словами експерта, багато залежатиме від того, чи є у США в наявності необхідне Україні озброєння.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, США можуть істотно спростити процедуру надання Україні озброєння, ухваливши закон про ленд-ліз.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

"Закон про ленд-ліз не передбачає визначення тих чи інших зразків. Йдеться саме про спрощення процедур. Питання зразків будуть обумовлюватися згодою США надати ті зразки з переліку озброєння, які ми можемо отримати швидко", - зазначив експерт.

Разом з тим, за словами експерта, багато буде залежати від того, чи є в наявності необхідне Україні озброєння.

"На сьогодні США вже надали значну кількість протитанкових засобів, засобів боротьби з повітряними цілями, артилерійські комплекси й т.ін. якщо ми хочемо отримати американські "Патріоти", все буде залежати від наявності цих комплексів і часу їх виготовлення. Це може зайняти від року і більше. Ситуація з літаками - така сама. Простіший комплекс протиповітряної оборони NASAMS можна поставити швидко і він досить простий в опановуванні, але цих комплексів немає, їх також потрібно виготовляти", - заявив експерт.

Згурець зазначив, що за кожним зразком озброєнь можуть бути тимчасові обмеження, які не залежать від швидкості проходження за законом ленд-лізу.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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