На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, США можуть істотно спростити процедуру надання Україні озброєння, ухваливши закон про ленд-ліз.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.
"Закон про ленд-ліз не передбачає визначення тих чи інших зразків. Йдеться саме про спрощення процедур. Питання зразків будуть обумовлюватися згодою США надати ті зразки з переліку озброєння, які ми можемо отримати швидко", - зазначив експерт.
Разом з тим, за словами експерта, багато буде залежати від того, чи є в наявності необхідне Україні озброєння.
"На сьогодні США вже надали значну кількість протитанкових засобів, засобів боротьби з повітряними цілями, артилерійські комплекси й т.ін. якщо ми хочемо отримати американські "Патріоти", все буде залежати від наявності цих комплексів і часу їх виготовлення. Це може зайняти від року і більше. Ситуація з літаками - така сама. Простіший комплекс протиповітряної оборони NASAMS можна поставити швидко і він досить простий в опановуванні, але цих комплексів немає, їх також потрібно виготовляти", - заявив експерт.
Згурець зазначив, що за кожним зразком озброєнь можуть бути тимчасові обмеження, які не залежать від швидкості проходження за законом ленд-лізу.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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