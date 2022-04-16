Питання ленд-лізу можуть бути поширені і на трансформацію оборонної промисловості України.

На тлі широкомасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України питання ленд-лізу можуть бути поширені й на трансформацію української оборонної промисловості.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

"За часів Другої світової допомога США Радянському Союзу була досить широкою. Вона охоплювала й обладнання, і деякі комплектуючі, і метали. Я думаю, що питання ленд-лізу можуть бути поширені й на трансформацію нашої оборонної промисловості. Адже зараз у нас є ряд прикладів, коли ракети РФ знищують наші оборонні підприємства. Нам доведеться будувати ці заводи в інших місцях", - зазначив експерт.

Згурець підкреслив, що йдеться про створення дійсно нової оборонної промисловості.

"Я думаю, що тут буде важливим поєднання американської допомоги та нашої компетенції у створенні зразків, які можуть поєднувати наш досвід. Йдеться про створення дійсно нової оборонної промисловості - це і протитанкова галузь, і виробництво боєприпасів. Для цього потрібні верстати, потужності, технології, хімічні матеріали й т.ін. Все це може бути елементом ленд-лізу. Адже озброєння - вичерпний ресурс, а оборонна промисловість – те, що його створює", - заявив експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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