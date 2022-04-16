На тлі широкомасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України питання ленд-лізу можуть бути поширені й на трансформацію української оборонної промисловості.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.
"За часів Другої світової допомога США Радянському Союзу була досить широкою. Вона охоплювала й обладнання, і деякі комплектуючі, і метали. Я думаю, що питання ленд-лізу можуть бути поширені й на трансформацію нашої оборонної промисловості. Адже зараз у нас є ряд прикладів, коли ракети РФ знищують наші оборонні підприємства. Нам доведеться будувати ці заводи в інших місцях", - зазначив експерт.
Згурець підкреслив, що йдеться про створення дійсно нової оборонної промисловості.
"Я думаю, що тут буде важливим поєднання американської допомоги та нашої компетенції у створенні зразків, які можуть поєднувати наш досвід. Йдеться про створення дійсно нової оборонної промисловості - це і протитанкова галузь, і виробництво боєприпасів. Для цього потрібні верстати, потужності, технології, хімічні матеріали й т.ін. Все це може бути елементом ленд-лізу. Адже озброєння - вичерпний ресурс, а оборонна промисловість – те, що його створює", - заявив експерт.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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