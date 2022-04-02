За словами експерта зараз Україна отримує озброєння, яке було потрібно ще три тижні тому.

Україна отримує військову допомогу від партнерів із запізненням на три тижні й зараз у неї є лише 10 днів, щоб встигнути правильно скористатися високоточними системами ведення вогню.

Про це в інтерв'ю НВ заявив азербайджанський військовий експерт Агіл Рустамзаде.

"Я вважаю, що більшість поставок західного озброєння в Україну сьогодні проходить повз наших очей і вух. Це вікно можливостей на сьогодні є. Англійці вже заявляють, що передаватимуть Україні самохідні артилерійські установки, це в нинішній війні дуже потрібна для України та дуже якісна зброя", - зазначив експерт.

За словами військового експерта, Україні озброєння потрібно протягом найближчих десяти днів.

"Якщо встигнуть протягом десяти днів ці установки передати, а Україна якісно ними скористатися - буде добре. Однак, я вважаю, що ці поставки спізнюються тижнів на три", - зазначив експерт.

Війна проти України: