Україна отримує військову допомогу від партнерів із запізненням на три тижні й зараз у неї є лише 10 днів, щоб встигнути правильно скористатися високоточними системами ведення вогню.
Про це в інтерв'ю НВ заявив азербайджанський військовий експерт Агіл Рустамзаде.
"Я вважаю, що більшість поставок західного озброєння в Україну сьогодні проходить повз наших очей і вух. Це вікно можливостей на сьогодні є. Англійці вже заявляють, що передаватимуть Україні самохідні артилерійські установки, це в нинішній війні дуже потрібна для України та дуже якісна зброя", - зазначив експерт.
За словами військового експерта, Україні озброєння потрібно протягом найближчих десяти днів.
"Якщо встигнуть протягом десяти днів ці установки передати, а Україна якісно ними скористатися - буде добре. Однак, я вважаю, що ці поставки спізнюються тижнів на три", - зазначив експерт.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 22 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, становив майже 51 млн грн.
- 31 березня 2022 року стало відомо про те, що Україна отримає нову фінансову допомогу від Норвегії, Франції, Європейського Союзу та США.