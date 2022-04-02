На думку військового експерта, українській армії найближчим часом доведеться вести оборонну операцію, і питання зброї зараз особливо актуальне.

Українській армії варто готуватися до серйозної оборонної операції. Крім того, ЗСУ гостро потребують високоточних систем ведення вогню.

Про це в інтерв'ю НВ заявив азербайджанський військовий експерт Агіл Рустамзаде.

"За кількістю солдатів українська армія має чисельну перевагу, тому що в Україні була мобілізація, і ви змогли створити сили територіальної оборони, які воюють разом з армією", - зазначив експерт.

За словами Рустамзаде зараз українська армія складається з не менш ніж з 400 тис. багнетів, російська армія воює угрупованням у 200-220 тис.

"Однак на боці Росії більше військової техніки, більше артилерії та систем реактивного залпового вогню. Вона має перевагу у вогневому ураженні до 100 км. як ми бачимо, українська армія береже своїх людей і щадить свої боєприпаси", - заявив експерт.

На думку військового експерта, українській армії найближчим часом доведеться вести оборонну операцію, і питання зброї зараз особливо актуальне.

"Зброя потрібна як для наступальних, так і для оборонних операцій. Україні терміново потрібні системи, які дозволяють на видаленні від 5 км до 80-90 км знищувати противника і, бажано, щоб ці системи були високоточні. Що я маю на увазі — це українські артилерійські снаряди та боєприпаси, ракетні системи залпового вогню, і друге — це системи озброєння західного виробництва. Це і ракетні системи, і артилерійські системи, а також дрони-камікадзе. Останні в цій війні будуть вкрай ефективні, особливо їх протитанкові варіанти. З їх допомогою можна знищувати вогневі засоби противника, парирувати кількісний склад далекобійних систем противника і наносити йому зустрічний удар", - зазначив експерт.

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