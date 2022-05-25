Також ворог активізував застосування авіації для підтримки свого наземного наступу.

Екіпажі російських бомбардувальників над Азовським та Каспійським морями провели навчання та відпрацювали умовні пуски крилатих ракет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

За його словами, згідно з даними Головного управління розвідки Міноборони, екіпажі російських дальніх бомбардувальників Ту-22М3, Ту-95, Ту 160 з повітряного простору над територіями Азовського і Каспійського морів, а також повітряного простору РФ провели навчання та відпрацювали умовні пуски крилатих ракет.

Крім того, Мотузяник повідомив, що російська армія почала активніше залучати літаки для підтримки наземного наступу своїх підрозділів.

"Агресор веде інтенсивний вогонь вздовж лінії бойового зіткнення і в глибині оборони українських військ у Луганській і Донецькій областях. Противник активізував застосування авіаційної компоненти, передусім штурмової та армійської авіації, для підтримки свого наземного наступу", - зазначив він.

Мотузяник додав, що триває залучення дальніх та стратегічних бомбардувальників для виявлення систем протиповітряної оборони Збройних сил України та визначення нових рубежів для запуску крилатих ракет.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація використала 60% запасів високоточної зброї. Росія не зможе швидко поповнити втрачені запаси через санкції та брак потужностей.

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