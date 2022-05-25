Росія не зможе швидко поповнити втрачені запаси через санкції та брак потужностей.

Російська Федерація використала 60% запасів високоточної зброї.

Про це в ефірі проекту "Крим.Реалії" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Впродовж перших двох місяців війни ворог здійснював хаотичні ракетні обстріли. Згодом ситуація змінилася. У розвідці констатують, що російські війська вичерпують запаси високоточної зброї.

"За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60% запасів. Щодо деяких видів, навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому пороговому рівню, який необхідно тримати в військах, і по тих же самих "Іскандерах" цей пороговий рівень майже настав", – зазначив Скібіцький.

Водночас він констатував, що окупанти не можуть поповнювати запаси так само швидко, як Радянський Союз, через відсутність потужностей та іноземних компонентів. Останні недоступні через санкції. Саме тому росіяни змінили тактику застосування такого озброєння.

"Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль. Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у РФ на граничному рівні", – підсумував він.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що російські окупанти посилили ракетні удари, але почали використовувати застарілі зразки ракет. Це свідчить про те, що високоточні ракети у загарбників закінчуються.

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