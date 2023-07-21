Російські диверсійно-розвідувальні групи здійснили спроби проникнення на українську територію на прикордонні Сумської та Чернігівської областей.
Як повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, РФ не полишає спроб знайти слабкі місця в українській обороні безпосередньо на Чернігівському та Сумському напрямках.
За словами командувача, у прикордонні фіксується проникнення диверсійно-розвідувальних груп ворога, але всі спроби були невдалими.
"Ми вживаємо всіх необхідних заходів щодо посилення наших оборонних спроможностей у тісній взаємодії з головами військових адміністрацій щодо збільшення кількості невибухових інженерних загороджень, а також встановлення додаткових камер спостереження", - зазначив він.
Наєв також запевнив, що у разі спроби перетину будь-якої ділянки державного кордону ворог успіху не матиме.
"Якщо ж рівень загрози зростатиме, Генштабом ЗСУ передбачено підсилення наших військ для того, щоб унеможливити намагання ворога вдертися до України", - додав він.
Ситуація на півночі України
Як відомо, після прибуття на територію Білорусі найманців ПВК "Вагнер" Україна вчергове посилила заходи безпеки на прикордонні.
Зокрема, на Чернігівщині тільки на одному з напрямків було вирито ще понад 40 км протитанкового рову та створено понад 30 тисяч мінних пасток для ворожих сил.
Також ділянки державного кордону додатково посилили невибуховими та вибуховими загородженнями.