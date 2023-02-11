Також він на особистому автомобілі розвозив російських військових ближче до лінії фронту.

У Луганській області на території деокупованого українськими військами села затримали зрадника, який під час вторгнення армії РФ підтримав окупантів й займався ремонтом ворожої техніки.

За даними Луганської обласної прокуратури, "помічника" ворога затримали в селі Невське Сватівського району. Йому оголосили підозру за статтею "Колабораційна діяльність" (частина 7 стаття 111-1 КК України).

За даними слідства, зрадник з перших днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну підтримав ворога: він ремонтував російську військову техніку (бронетранспортери, а також інші види бойових й легкових машин), допомагав окупантам заселяться в будинки українців, а також допомагав транспортувати танки та іншу зброю армії РФ.

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Повідомляється, що він також підвозив окупантів на особистому автомобілі до вогневих позицій на території Луганської та Донецької областей.

"Також неодноразово залучався до завантаження боєприпасів на складах у Невському та сусідньому селі Макіївка", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Зрадники України - останні затримання

Нагадаємо, що з початку повномасштабної російської агресії правоохоронні органи України затримали безліч зрадників, які вирішили підтримати РФ й допомогти агресору окупувати Україну.

За даними прес-центру СБУ, станом на 10 січня 2023 року правоохоронці завели понад 1,5 тисячі кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. Вже понад 340 справ проти держзрадників і шпигунів направлено до суду.

Наразі в Україні триває робота з виявлення колаборантів. 26 січня правоохоронці затримали російського агента, який коригував ракетні удари по Лиману в Донецькій області. Також нещодавно у Кропивницькому викрили російського агента, готував ракетний удар окупантів по місцевих електропідстанціях.

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