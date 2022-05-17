У СК країни-окупанта заявили, що встановлять особи "націоналістів".

Слідчі СК РФ допитають українських бійців, які перебували на заводі "Азовсталь" в Маріуполі.

Про це повідомили у російському слідкомі.

"Слідчі СК Росії в рамках розслідування кримінальних справ про злочини українського режиму проти мирного населення Донбасу допитають бойовиків, які переховувалися на комбінаті "Азовсталь" в Маріуполі", - йдеться в повідомленні.

У СК країни-окупанта заявили, що встановлять особи "націоналістів", а отримані в ході допитів відомості будуть зіставлені з іншими наявними в матеріалах російських кримінальних справ даними.

Як повідомляв УНІАН, у Державній думі РФ готують закон про заборону обміну українських бійців із загону особливого призначення "Азов", яких вивезли з Маріуполя.

16 травня з "Азовсталі" до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених бійців "Азова". Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому планується обмін. Віце-прем'єр Ірина Верещук заявила, що вчора було евакуйовано понад півсотні поранених військових. Операція з порятунку українських військових з маріупольського заводу "Азовсталь" триває.

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