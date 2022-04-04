на записі окупант каже, що після українських обстрілів ворога, він може на цвинтарі працювати, бо живе 2 метра під землею.

Російські окупанти так хочуть вирватися з війни в Україні, що відмовляються від медалей.

Про це йдеться у нових розмовах російських окупантів, які вдалося перехопити Службі безпеки України.

Один з окупантів, який воює в Україні, каже, що йому не потрібні нагороди "ветерана спецоперації", які нещодавно придумав Путін, бо дуже хочеться зберегти життя і повернутися додому.

"Ветеран? *** я всі ці медалі! Нам тут медалей наобіцяли... "Ви кожен отримаєте медаль, і за це ще гроші", а я кажу: ідіть ви всі нах*й! Везіть мене додому! Мені нах*й потрібні ваші медалі..." – говорить загарбник своїм друзям з РФ.

Він каже, що втомився від життя "у підземеллі", бо під натиском українських захисників рашисти вимушені постійно ховатися в укриттях: "Я приїду – можу на цвинтарі працювати. Живу 2 метри під землею..."

За його словами, в молодших загарбників від постійних бойових дій взагалі "кукуха поїхала". При цьому зазначає, що й сам він уже не може чути звуків вибухів: "Я на кожен шерех реагую! Щось пролітає – одразу ховаюся. На Новий рік – жодних салютів! Я будь-якого шереху боюся!"

При цьому окупант весь час допитується, чи підписана мирна угода між Україною та РФ, щоб скоріше поїхати додому.

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати особового складу окупантів станом на 4 квітня становлять близько 18,3 тис. осіб.

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