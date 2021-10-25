Пораненого захисника України евакуйовано до лікувального закладу, стан його здоров’я – середньої важкості.

На Донбасі внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.

В повідомленні сказано, що збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Кам’янки ворог обстріляв позиції наших воїнів з мінометів калібру 82 мм, а поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. В напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

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Повідомляється, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляв УНІАН, раніше внаслідок ворожих обстрілів один український військовий дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

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Автор: Надя Пришляк