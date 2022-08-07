Російські окупанти вдарили по промзоні Краматорська.
Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.
"Неспокійний ранок у Краматорську - били по промзоні. Також обстріляли з РСЗВ сусідній Слов'янськ, били по приватному сектору. На щастя обійшлося без жертв", - написав він.
Ситуація в Краматорську:
21 липня російські окупанти "Іскандерами" обстріляли Краматорськ, в результаті чого була зруйнована школа і 85 приватних будинків.
Також британська розвідка повідомила, що росіяни на Донбасі намагаються захопити Вуглегірську ТЕС, оскільки хочуть просунутися в Краматорськ і Слов'янськ.
22 липня 2022 року в Краматорську з-під завалів зруйнованої школи дістали тіла трьох загиблих.
24 липня 2022 року ДСНС евакуювала людей з Краматорського району Донецької області.
Станом на 27 липня 2022 року найбільші важкі бої йшли на Краматорському напрямку.
29 липня, в результаті обстрілу Краматорська був повністю зруйнований і загорівся житловий будинок. Повідомлялося про одного загиблого і 5 поранених.
Також було пошкоджено ще близько 20 будинків.
Під час розбору завалів житлового будинку виявлено тіло ще одного загиблого чоловіка.
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