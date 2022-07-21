Росія надає пріоритет захопленню критичної національної інфраструктури, наприклад електростанцій.

Росіяни на Донбасі намагаються захопити Вуглегірську ТЕС, оскільки хочуть просунутись до Краматорська та Слов’янська.

Про це йдеться у щоденному огляді Міноборони Великобританії.

"Російські та сепаратистські сили продовжують спроби невеликих штурмів уздовж лінії фронту на Донбасі. Російські війська, ймовірно, наближаються до другої за величиною електростанції України - Вуглегірської ТЕС, що розташована за 50 км на північний схід від Донецька", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія надає пріоритет захопленню критичної національної інфраструктури, наприклад електростанцій.

"Проте, ймовірно, ворог також намагається прорватися у Вуглегірськ, щоб відновити оберти на південній ділянці свого просування до ключових міст Краматорська та Слов’янська", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, росіяни останні тижні постійно проводять штурми Вуглегірської ТЕС. Так, напередодні російські окупанти вели штурмові дії з метою заволодіння територією Вуглегірської ТЕС, але безуспішно. Українські воїни змусили окупантів до втечі.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що впродовж 90 днів росіяни просунулися на Донбасі всього на 9-16 км, це не дуже багато. За його словами, бойові дії на Донбасі дуже інтенсивні та характеризуються великим насильством.

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