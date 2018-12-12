Порошенко звернувся до Путіна, назвавши напад РФ на кораблі України в районі Керченської протоки актом агресії та війною.

У Кремлі заявили, що керівництво України створює з Росії «образ ворога» напередодні виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи слова президента України Петра Порошенка, який в інтерв'ю Fox News назвав напад на українські кораблі в нейтральних водах Чорного моря війною.

«Ми не згодні з таким трактуванням. Йдеться про провокації з української сторони й про грубе порушення держкордону РФ з усіма наслідками для порушників і сторони, яка порушує», - сказав Пєсков.

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«Ми бачимо неозброєним оком продовження виборчої кампанії в Україні та використання образу ворога Росії для досягнення внутрішньоелекторальних цілей», - додав він.

На зауваження кореспондента УНІАН, чи не є арешт і поміщення українських військових моряків до московських СІЗО елементом війни між двома країнами, Пєсков відповів, що «це означає, що вони виконували наказ порушити держкордон РФ», і «аби з'ясувати, що сталося, зараз ведеться слідство, й тому їх затримано».

«У Кримінальному кодексі Росії не диференціюється професійна приналежність чи інша приналежність (громадян) інших країн, які є порушниками», - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених було заарештовано так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".

Порошенко звернувся до президента РФ Володимира Путіна у зв'язку з нападом Росії на кораблі України в районі Керченської протоки. В інтерв'ю американському телеканалу Fox News президент сказав: «Містере Путін, це акт агресії, містере Путін, це війна. Це не жарт, не інцидент і не криза, тому що ваші регулярні війська під російським прапором здійснили напад на українське військове судно у міжнародних водах».