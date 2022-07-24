За минулу добу особовим складом Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій була проведена евакуація 9 осіб з Краматорського району Донецької області.
Про це повідомляє ДСНС у Facebook.
Також працівники ДСНС під час евакуації на залізничному вокзалі в м.Покровськ Донецької області надали допомогу 657 особаам, з них 16 дітей та 5 осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Всього з 24 лютого 2022 року співробітниками підпорядкованих підрозділів Головного управління ДСНС евакуйовано з населених пунктів Донецької та Луганської областей понад 9 тис.
Ситуація в Краматорську:
21 липня російські окупанти "Іскандерами" обстріляли Краматорськ, в результаті чого була зруйнована школа і 85 приватних будинків.
Також британська розвідка повідомила, що росіяни на Донбасі намагаються захопити Вуглегірську ТЕС, оскільки хочуть просунутися в Краматорськ і Слов'янськ.
22 липня 2022 року в Краматорську з-під завалів зруйнованої школи дістали тіла трьох загиблих.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Стало відомо, скільки ще HIMARS США нададуть Україні
- Американський генерал сказав, які винищувачі "світять" Україні
- Втрати РФ в Україні серйозно просунулися до нової "червоної лінії": Генштаб ЗСУ назвав цифру