фото УНІАН (Андрій Марієнко)
Російські окупанти завдали авіаудару касетними бомбами по селищу Селекційне у Харківській області.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу)", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними слідства, 10 березня військовослужбовці збройних сил Російської Федерації нанесли авіаудар по селищу Селекційне в Харківському районі, у результаті загинула 73-річна жінка.
За попередніми даними, як зазначили в прокуратурі, обстріл здійснено касетними бомбами.