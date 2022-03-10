У результаті авіаудару загинула 73-річна жінка.

Російські окупанти завдали авіаудару касетними бомбами по селищу Селекційне у Харківській області.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу)", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними слідства, 10 березня військовослужбовці збройних сил Російської Федерації нанесли авіаудар по селищу Селекційне в Харківському районі, у результаті загинула 73-річна жінка.

За попередніми даними, як зазначили в прокуратурі, обстріл здійснено касетними бомбами.

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