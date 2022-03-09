Частина окупантів втекла, але її затримали місцеві жителі.

У Харківській області військові з 93-ї ОМБр розгромили колону російської техніки. Чотири одиниці техніки знищили, а інші три потрапили в кювет.

За словами військового, частина рашистів втекла, але їх спіймали місцеві жителі.

"Йшла колона, дочекалися, відпрацювали, ось результат", - розповідає боєць. Також він провів журналістам "екскурсію" кладовищем знищеної російської техніки.

Раніше ВСУ змогли взяти в полон групу окупантів у Миколаївській області. Солдати "другої в світі армії" йшли з піднятими руками в супроводі наших захисників. Всі полонені погано одягнені і мовчать, коли їх запитують про мету прибуття в Україну. Цю групу окупантів чисельністю близько 10 осіб вдалося захопити в місті Снігурівка.

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