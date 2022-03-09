До її лав приймаються громадяни з числа військовозобов’язаних офіцерів та солдатів, сержантів, старшин запасу віком від 18 до 60 років.

У Харкові створюється окрема бригада територіальної оборони міста з числа військовозобов’язаних осіб.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

"У Харкові створюється окрема бригада територіальної оборони міста. До її лав приймаються громадяни з числа військовозобов’язаних офіцерів та солдатів, сержантів, старшин запасу віком від 18 до 60 років", - зазначив він.

За його інформацією, усім чоловікам та жінкам військовозобов’язаним, які зареєстровані у Харкові, необхідно прибути до найближчого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військові комісаріати).

"Там отримаєте інформацію щодо місця збору та порядку призову до складу бригади ТрО", - додав Синєгубов.

При собі військовозобов’язаним потрібно мати: військовий квиток (тимчасове - посвідчення, або інший військово-обліковий документ); паспорт (ID-карту); ІНН платника податків, посвідчення водія; засоби особистої гігієни, теплі речі (змінні речі), воду та харчі на одну добу.

Вас також можуть зацікавити новини: