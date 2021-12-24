Найбільша концентрація російських військ помічена на східному кордоні України.

Російська Федерація продовжує стягувати війська до кордонів з Україною.

Видання Foreign Policy з посиланням на чиновника з Міноборони України опублікувало свіжу карта з розташуванням російських військ.

Як повідомляється, дані з цієї карти Міноборони України використовує для інформування своїх союзників: на ній показаний аналіз нарощування російських військових сил поблизу кордонів України.

Найбільша концентрація російських військ помічена на східному кордоні України: там перебуває близько 10 батальйонних тактичних груп.

На території Білорусі знаходяться авіаційні частини, танковий батальйон та мотопіхотні підрозділи. В Курській області розташований табір із озброєнням та бойовою технікою.

На південних кордонах помічено перекидання в окупований Крим підрозділу з ракетними установками "Іскандер".

Також у Міноборони стурбовані польотами російських бомбардувальників та винищувачів у Білорусі.

Екс-заступник помічника міністра оборони Європи та НАТО Джим Таунсенд висловив прогноз, що Росія може підтягнути батареї протиповітряної оборони С-400 до кордонів. Також він вважає, що РФ може використати ракети для знищення українських аеропортів та винищувачів на землі.

Можливий наступ РФ

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

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Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

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