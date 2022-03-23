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Російські війська намагаються взяти в оточення українських військових, які боронять східні регіони України.
Про це свідчать дані британської розвідки.
Рашисти просуваються з боку півночі Харкова та півдня Маріуполя.
Також окупанти все ще намагаються обійти Миколаїв, просуваючись на захід, у бік Одеси.
Перегрупування росіян відбувається на півночі України для відновлення наступальної операції.
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Проваливши наступ на Київ 24 лютого, російські війська зосередилися на бомбардуванні українських міст. Рашисти захоплюють довколишні села і займаються терором населення.
Окупанти блокують постачання продуктів, евакуацію мирних мешканців та розстрілюють українців цілими сім’ями.