Перегрупування росіян відбувається на півночі України.

Російські війська намагаються взяти в оточення українських військових, які боронять східні регіони України.

Про це свідчать дані британської розвідки.

Рашисти просуваються з боку півночі Харкова та півдня Маріуполя.

Також окупанти все ще намагаються обійти Миколаїв, просуваючись на захід, у бік Одеси.

Перегрупування росіян відбувається на півночі України для відновлення наступальної операції.

Проваливши наступ на Київ 24 лютого, російські війська зосередилися на бомбардуванні українських міст. Рашисти захоплюють довколишні села і займаються терором населення.

Окупанти блокують постачання продуктів, евакуацію мирних мешканців та розстрілюють українців цілими сім’ями.

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