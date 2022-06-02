Окупанти ще не взяли під контроль Слов'янськ.

Російські війська продовжують наступати на Слов'янському напрямку і, ймовірно, захопили кілька населених пунктів - Ярову і Святогірськ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Однак для того, щоб російські сили отримали доступ до Слов'янська по дорозі, їм потрібно буде перетнути міст через річку Сіверський Донець за межами Райгородка, відзначають експерти.

Водночас аналітики не бачили доказів того, що росіяни змогли це зробити, що припускає, що ЗС РФ ще не контролюють дорогу Райгородок-Слов'янськ.

Схоже, окупанти ведуть бої в Устинівці та Мирній Долині з метою просунутися на північний захід до Лисичанська, не перетинаючи річку Сіверський Донець з боку Сєвєродонецька.

Ворожі війська ведуть бої за контроль над Білогорівкою (де на початку травня вони зробили дорогу і невдалу спробу форсування річки Сіверський Донець) і Врубівкою, що дозволить їм наступати на Лисичанськ із заходу.

Раніше видання The New York Times повідомляло, що втрати, завдані російському батальйону, коли він намагався форсувати Сіверський Донець, засвідчили про одне з найбільш смертоносних зіткнень війни. Згідно з оцінками, заснованими на загальнодоступних даних, понад 400 російських солдатів були вбиті або поранені.

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