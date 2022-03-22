Окупанти скаржаться, що не мають наметів, буржуйок, живуть в окопах, які вирили самі.

Військові РФ під командуванням генерала Якова Рязанцева, яка дислокується на Миколаївщині, зазнають поразки і перебувають в облозі.

Про це свідчать розмови рашистів, перехоплені СБУ.

Загарбники згадують: на 4 день війни генерал пообіцяв їм, що все завершиться за лічені години. Однак затягнулося на тижні.

Окупанти скаржаться, що не мають наметів, буржуйок, живуть в окопах, які вирили самі. У 50% особового складу обмороження ніг, але у госпіталі їх лікувати не збираються, адже навіть 200-х не вивозять.

"Навіть у Чечні такого не було. Там хоч ясно було", - каже один російський вояка.

А інший взагалі розповідає, що російський літак скинув на їхні позиції авіабомби: "Доброго ранку було!".

"Думали, що як на параді проїдемо... Завдання було на Миколаїв йти...", - додає окупант.

Раніше українські військові у Маріуполі показали на відео, як знищують ворожий катер "Раптор".

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