Раніше окупант закликав вбивати українців та демонстрував нібито череп військового ЗСУ.

Дружина російського неонациста Ігоря Мангушева, який виступав нібито з черепом воїна ЗСУ, заявила, що над ним влаштували розправу в тилу. В голову окупанта пустили кулю з пістолета.

Як повідомила дружина Мангушева у відеозверненні, її чоловік із позивним "Берег" - чинний військовослужбовець РФ, капітан 4-ї бригади 2-го Армійського корпусу 8-ї армії ЗС РФ. Попри це слідчі органи ігнорують замах на нього.

"Мій чоловік у ніч з 3-го на 4-е лютого цього року, перебуваючи в тилу, у місті Стаханов "Луганської Народної Республіки", за невстановлених обставин отримав кульове поранення в голову. За словами лікарів це сліпе вогнепальне поранення, куля застрягла в мозку. Імовірно, це пістолетна куля 9мм", – сказала дружина терориста.

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Жінка поскаржилася, що за добу його госпіталізації жодних слідчих дій не було проведено. Хоча, вона впевнена, що це був замах на вбивство, "або навіть страту".

"Оскільки, за словами лікарів, постріл був зроблений зблизька, в потилицю під кутом 45 градусів, зверху-вниз... В тій лікарні, де він знаходиться, його відмовляються оперувати, посилаючись на відсутність технічної можливості та необхідної апаратури", – заявила жінка.

Вона звернулася до керівництва Міноборони РФ, військової прокуратури, Слідчого комітету, ФСБ та "загалом до всіх, кого це може стосуватися".

"Прошу зробити все від вас залежне для проведення належного розслідування, встановлення винних та обставин, що сталося. А також надання моєму чоловіку належної медичної допомоги", – додала дружина терориста.

Хто такий Ігор Мангушев і чим він прославився

Мангушев (позивний "Берег") - лідер неонацистського руху "Світла Русь". Також його вважають творцем ПВК "Єнот", яка співпрацювала з ФСБ РФ. Він брав участь на війні в Україні.

У своєму особистому Телеграм-каналі регулярно закликав до вбивств мирного населення України. "Ми спалимо ваші будинки, вб'ємо ваші сім'ї, відберемо ваших дітей і виростимо їх росіянами", - писав він у своєму каналі 25 серпня.

У липні 2022 року в мережі з'явилося відео, на якому Мангушев, виступаючи перед аудиторією окупантів, демонструє череп. Сам неонацист стверджував, що це - череп військового ЗСУ з "Азовсталі".

Мангушев, тримаючи в руках мікрофон і череп, закликав товаришів до насильства проти українських військових і цивільних. "Ми воюємо не з людьми. Ми воюємо з ідеєю", - заявляв терорист.

У зв'язку з демонстрацією окупантом людських останків омбудсмен Дмитро Лубинець звернувся в ООН.

Вчора стало відомо, що Мангушев отримав кулю в голову. Його стан важкий.

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