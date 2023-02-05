Крім самого терориста постраждала його автівка.

Стали відомі подробиці "страти" націоналіста Ігоря Мангушева (позивний "Берег"). Крім самого терориста постраждала його автівка.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело, у п'ятницю він поїхав до Кадіївки (колишній Стаханов - УНІАН), щоб "розвіятися".

"Вночі деякі військові доставили його до міськлікарні Стаханова з кульовим пораненням голови. О 2.30 у Стаханові було виявлено машину "Берега" з кульовими отворами", - зазначило джерело.

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Втім, є нюанс - постріли по машині нібито не завдали шкоди Мангушеву. "Зважаючи на все, вогонь вівся, щоб зупинити машину. У потилицю "Берегу" вистрілили десь в іншому місці", - додало джерело.

Хто такий Ігор Мангушев і чим він прославився

Мангушев (позивний "Берег") - лідер неонацистського руху "Світла Русь". Також його вважають творцем ПВК "Єнот", яка співпрацювала з ФСБ РФ. Він брав участь на війні в Україні.

У своєму особистому Телеграм-каналі регулярно закликав до вбивств мирного населення України. "Ми спалимо ваші будинки, вб'ємо ваші сім'ї, відберемо ваших дітей і виростимо їх росіянами", - писав він у своєму каналі 25 серпня.

У липні 2022 року в мережі з'явилося відео, на якому Мангушев, виступаючи перед аудиторією окупантів, демонструє череп. Сам неонацист стверджував, що це - череп військового ЗСУ з "Азовсталі".

Мангушев, тримаючи в руках мікрофон і череп, закликав товаришів до насильства проти українських військових і цивільних. "Ми воюємо не з людьми. Ми воюємо з ідеєю", - заявляв терорист.

У зв'язку з демонстрацією окупантом людських останків омбудсмен Дмитро Лубинець звернувся в ООН.

Вчора стало відомо, що Мангушев отримав кулю в голову. Його стан важкий. Дружина Мангушева заявила, що над ним влаштували розправу в тилу. В голову окупанта пустили кулю з пістолета.

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