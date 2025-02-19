Понад 5 діб продовжується ліквідація наслідків удару.

На Чорнобильській атомній електростанції вже понад п’ять діб триває ліквідація наслідків російського удару дронами по об’єкту "Укриття". Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на ранок 19 лютого рятувальники продовжують гасіння осередків тління та проводять роботи із часткового розкривання конструкцій укриття", - мовиться у повідомленні.

При цьому зазначається, що радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми. "Ситуація контрольована. Роботи тривають", - додали в ДСНС.

Відео дня

Удар по ЧАЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Росія вдарила дроном по укриттю зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС вночі 14 лютого. Удар було здійснено ударним дроном, оснащеним фугасною бойовою частиною для завдання максимального ураження.

Внаслідок цього розпочалась пожежа. 15 лютого голова ДСНС Андрій Даник під час брифінгу біля пошкодженого конфайнменту станції повідомив, що станом на 15:00 горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи з часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами.

Але всі наступні дні рятувальники інформують про продовження процесу тління утеплювача покрівлі накриття. За допомогою БпЛА з тепловізором постійно моніториться ситуація та стан повітря.

Як пояснив професор Інституту радіології довкілля Фукусімського університету Марк Железняк "Шахед" росіян пробив зовнішню захисну конструкцію укриття Чорнобильської атомної електростанції, яка забезпечувала спеціальні кліматичні умови навколо бетонного саркофагу над реактором.

Вас також можуть зацікавити новини: