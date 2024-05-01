Особливо добре було чутно на Західному, стверджують очевидці в мережі.

У "день трудящих" 1-го травня російський Ростова-на-Дону "захворів": місто розриває від вибухів, повідомляють росіяни в мережі.

Зокрема, про тривогу з боку місцевого населення заявив проєкт ASTRA. Там повідомили:

"Жителі Ростова-на-Дону знову повідомляють про вибухи. Офіційної інформації немає. Напередодні жителі міста повідомляли про вибухи, місцева влада ніяк це не коментувала". Відео дня

Особливо добре було чутно на Західному, писали жителі міста в мережі. Також вибухи лунали у передмісті Ростова-на-Дону.

У Росії атакували НПЗ на 1 травня

У Росії на 1 травня гримить ще з ночі. РосЗМІ писали, що невідомі БПЛА атакували рязанський нафтопереробний завод. На території об'єкта зайнялася пожежа. За словами одного з очевидців, атака почалася приблизно о третій ночі, він чув два вибухи.

Сьогодні джерело УНІАН у спецслужбах підтвердило, що атака - справа рук України. Це операція ГУР, заявив він.

Подія дала ґрунт для роздумів українським аналітикам. Зокрема, полковник запасу ЗСУ Петро Черник оцінив, скільки російських НПЗ треба знищити, щоб це вплинуло на хід війни в Україні. У ворога є щонайменше 80 об'єктів, сказав він.

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