Гуркіт чули у всіх районах одного з найбільших міст РФ.

В Російській Федерації, у місті Ростов-на-Дону, стався потужний вибух. Як повідомляє ASTRA, інформація про нього надходить від місцевих жителів.

В даний час відомо, що це сталося в одному з найбільших населених пунктів на південному заході Росії - адміністративному центрі Південного федерального округу і Ростовської області.

"Уряд Ростовської області заявив місцевим ЗМІ, що ППО в місті не працювала", - йдеться в повідомлення.

Оприлюднені фото і відео, на яких зафіксовано як між міськими будівлями вгору піднімається стовп диму.

Як стверджують місцеві жителі, гуркіт було чути практично у всіх районах міста. У багатьох авто спрацювала сигналізація. Що саме сталося, поки незрозуміло.

За даними NEXTA, місцеві ЗМІ повідомляє, що над містом нібито "збили українську ракету".

Вчора на оборонному заводі РФ стався вибух

Вчора на одному з оборонних заводів Російської Федерації стався вибух. Зокрема, на підприємстві в місті Бійськ в Алтайському краї. Місцевий мер назвав подію "бавовною", зумовленою "технологічним процесом". За даними місцевих жителів, вибух міг статися на заводі АТ "Федеральний Науково-виробничий центр" Алтай" (ФНПЦ "Алтай") - оборонно-промисловому підприємстві, яке належить АТ "Корпорація "Московський інститут теплотехніки". Воно, своєю чергою, входить в держкорпорацію "Роскосмос".

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