Стаття про початок "нового світу" була випадково опублікована 26 лютого.

26 лютого вранці на одному з головних пропагандистських російських сайтів "РИА Новости" вийшла запланована раніше стаття "Настання Росії і нового світу". Тобто окупанти думали, що за два дні їм вдасться захопити Україну.

Матеріал оперативно видалили, але лінк зберігся у веб-архіві: https://web.archive.org/web/20220226224717/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html

Пропагандисти з "РИА Новости" пишуть: "Тепер цієї проблеми немає — Україна повернулася до Росії. Це не означає, що буде ліквідована її державність, але вона буде перебудована, перебудована і повернута в свій природний стан частини "русского мира".

Також у статті поплічників Кремля згадується і Білорусь, яка заперечує свою причетність до вторгнення РФ в Україну.

"Росія відновлює свою історичну повноту, збираючи "русский мир", російський народ разом - у всій його сукупності великоросів, білорусів і малоросів", - йдеться в матеріалі-заготовці пропагандистів.

Нагадаємо, вторгнення Росії в Україну почалося 24 лютого вранці. У цьому їй допомагає Білорусь, саме з її території війська РФ заходять в нашу країну.