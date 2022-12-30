Зазначається, що декан факультету Юлія Іонова підписала єноту заліковку.

Вкраденого з Херсона єнота окупанти зарахували "курсантом спеціалізованого факультету інформаційної безпеки Мелітопольського державного університету".

Пропагандистське відео, на якому нібито відбувається підписання документів, з'явилося в Telegram-каналах.

Зазначається, що декан факультету Юлія Іонова підписала єноту заліковку. Як стверджується, тварину "зарахували на повне забезпечення" в університет ще на початку грудня.

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Крадіжка Херсонського єнота

Під час відступу з Херсона Російські інтервенти з місцевого зоопарку поцупили єнота. Викрадена тварина вже знайшло спосіб продемонструвати окупантам своє ставлення. На відео потрапило, як Херсонський єнот вкусив колаборанта Володимира Сальдо.

Єнота та інших вкрадених звірів незаконно вивезли в окупований Крим за наказом російського командування.

Пізніше один із взятих у полон військових РФ попросив обміняти його на вкраденого окупантами єнота.

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