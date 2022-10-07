Окупанти ділили стіл і сон зі свинями.

Служба безпеки України показала, як окупанти жили на Херсонщині. Рашисти розмістилися у хліву, жили поряд зі свинями та зносили туди крадені пралки.

Відео з доказами "свинячого" життя окупантів з'явилося у Telegram-каналі СБУ.

"СБУ отримала беззаперечні докази, що собаки Путіна – в житті справжні свині. Після звільнення Любимівки на Херсонщині співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій так званої "другої армії світу". І від побаченого не змогли стримати сліз від сміху… Окупанти ділили стіл і сон зі свинями", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Місцевий житель провів "екскурсію" та показав, де саме жили окупанти. Рашисти зносили до свинарника вкрадені пральні машини, поряд з ними вони й спали, серед бруду та смороду.

"Знайшли собі подібних", - пожартував чоловік.

Ситуація на Херсонщині: як ЗСУ "дають по зубах" окупантам

7 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Зеленський на Херсонщині з початку жовтня звільнено понад півтисячі квадратних кілометрів. Захисники нашої країни дають ворогу відсіч та женуть його все далі.

Військовий експерт Жданов спрогнозував, як розвиватиметься контрнаступ ЗСУ на півдні та бої за Херсон. Швидше за все, російські війська будуть посилено відступати в напрямку Херсона, а вже в самому місті вони спробують оборонятися.

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