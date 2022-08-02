Перший потяг прибув сьогодні вранці до Кропивницького.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє про початок обов'язкової евакуації з Донеччини.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

"Розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини. Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли", - розповіла Верещук.

Вона подякувала, зокрема, місцевим службам, міжнародним організаціям та волонтерам.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Кабінет міністрів створив Штаб з евакуації жителів Донеччини. Держава запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

31 липня Верещук розповіла алгоритм дій для тих, хто має евакуюватися з Донецької області. За її словами, повинні виїхати понад 50 тис. дітей та понад 200 тис. дорослих.

Сьогодні, 2 серпня, Верещук зауважила, що, попри всі можливості обов'язкової евакуації, примушувати людей ніхто не буде.

Вас також можуть зацікавити новини: