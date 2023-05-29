Раніше з практичної точки зору маскувальні спроби РФ у війні проти України були неефективними.

Росія намагається замаскувати незаконно споруджений Керченський міст за допомогою димової завіси. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, 24 травня 2023 року Росія провела безпекові навчання біля Кримського мосту, який з'єднує окупований півострів з Краснодарським краєм РФ. Ці навчання передбачали "створення димової завіси", яка частково маскувала міст.

Димова завіса була створена за допомогою генераторів диму на вантажівках ТДА-3, імовірно за участі 28-ї бригади сил ядерного, біологічного і хімічного захисту РФ.

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"Російська доктрина вважає застосування диму як частину маскування (камуфляж і ошуканство) - на якій вона робить особливий акцент. Однак, на практиці, російське маскування у цілому було неефективним у війні з Україною, імовірно через брак сильної функції централізованого планування і низької бойової дисципліни", - йдеться в повідомленні.

Керченський міст - що відомо про незаконну споруду

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив одразу після окупації Криму - в березні 2014 року.

Керченський міст, який було нелегально побудовано після початку окупації Криму Росією, використовується для переміщення військ з Росії до Криму.

Міст протяжністю 19 км з'єднує окупований український півострів і Краснодарський край РФ. Вартість його будівництва становила 6,9 млрд російських рублів.

Наявність мосту негативно вплинула на роботу українських портів у Маріуполі й Бердянську, оскільки не всі кораблі можуть пройти під цією спорудою.

США та країни Євросоюзу засудили будівництво Кримського мосту і запровадили санкції проти РФ.

8 жовтня 2022 року на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа. В РФ заявили, що на Кримському мості після підриву вантажної машини спалахнув залізничний потяг із пальним. Згодом стало відомо про руйнування частини дорожнього полотна мосту, яким їздять автомобілі.

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