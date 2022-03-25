ЗСУ продовжують звільняти міста від окупантів.

Російські війська все ще намагаються обійти Миколаїв на захід у бік Одеси, але їхнє просування сповільнюється у зв'язку з проблемами з логістикою і опором України.

Про це повідомляє британська розвідка.

Українські контратаки і відступ російських військ на надмірно розтягнутих лініях постачання дозволили Україні повторно зайняти міста і оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва.

Українські сили, ймовірно, продовжать спроби відтіснити російські війська на північно-західному напрямку від Києва до аеродрому Гостомель.

На багатьох напрямках ЗСУ вже пішли в контратаку, вибиваючи ворога з окопів. Важкі бої, за підтвердженням МВС, вночі тривали в околицях Києва. Українським бійцям вдалося відбити в окупантів низку населених пунктів.

Через невдалу наступальну операцію російські війська зосередилися на бомбардуваннях міст і терорі цивільного населення.

Проте в Росії приховують справжні втрати армії, в тому числі реальну кількість убитих у лавах ЗС РФ, наполягаюючи на продовженні "спецоперації".

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