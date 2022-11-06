Для їх повного відновлення знадобиться понад 38 мільярдів гривень.

Частина воєнних злочинів російських окупантів пов'язана з ударами по лікарнях. З моменту повномасштабного вторгнення рашисти пошкодили 1100 медичних закладів в Україні. Для їх відновлення знадобиться понад 38 мільярдів гривень.

Як повідомили в прес-центрі Міністерства охорони здоров'я, 144 медичні заклади знищені повністю. Такі установи знадобиться відбудовувати з нуля. Ще 95 закладів охорони здоров'я майже до кінця відновлено. А 204 об'єкти відремонтовано частково.

"Відновлення зруйнованих медзакладів попередньо оцінюється в більш ніж 38 мільярдів гривень", — підсумували в МОЗ.

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До посту прикріпили карту з розподілом на області за кількістю пошкоджених медичних установ. На перших місцях очікувано фронтові і прифронтові області. У Харківській — 249, у Донецькій — 210, у Миколаївській — 148, у Київській — 12, з яких 41 у Києві. Всі медичні заклади залишилися цілими в Кіровоградській, Львівській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях, а також на території тимчасово окупованого Криму.

Воєнні злочини Росії: остання інформація

За час повномасштабного вторгнення російські окупанти скоїли тисячі воєнні злочинів. Сюди відносяться не тільки обстріли лікарень, а й тортури, страти, сексуальне насильство та інше.

За даними Генштабу ЗСУ, рашисти вивозять людей з території Херсонщини на тлі контрнаступу ЗСУ. Жителів України спочатку депортують до Криму, а потім — до РФ.

Окупанти також викрадають дітей у тимчасово захоплених областях. Наприклад, 5 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що вороги продовжують вивозити дітей з Олешківського дитбудинку-інтернату.

На початку листопаді окупант зізнався в перехопленій розмові, як російські війська виходили з Лиману: "Ми там повбивали всіх підряд. Старих різали, мужиків. Баб гвалтували і теж вбивали. Наші хлопці, яких там на якийсь час залишили, говорили, що вони так кричали, так верещали".

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