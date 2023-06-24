Валерій Сахащик зараз служить у ЗСУ.

Представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з оборони і безпеки Валерій Сахащик звернувся до білорусів у зв'язку з початком бунту в РФ.

"Ми з вами стоїмо зараз на дорозі. Перед нами опущений шлагбаум і знак глухий кут. І ми повинні вирішувати, що робити далі. Причому вирішувати швидко. Треба використати цей історичний шанс будь-якою ціною і станемо процвітаючою європейською країною, або ми втратимо все - і сама назва Республіка Білорусь залишиться тільки в книжках", - заявив Сахащик.

Він також закликав білоруську націю об'єднатися і відкинути всі образи - особливо представників армії та інших збройних формувань.

"У нас буде час висловити претензії один одному. Давайте не зараз, давайте об'єднаємо націю. Зараз врятуємо батьківщину. Все інше потім. Військовослужбовці 38-ї окремої десантно-штурмової бригади Бреста та інших військових частин, налаштуйтеся на нашу хвилю і залишайтеся на зв'язку. Ми переможемо", - додав Сахащик.

Заколот в Росії і ситуація в Білорусі

Нагадаємо, літак самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка приземлився в Туреччині вранці 24 червня.

Також повідомляли, що Путін встиг поговорити по телефону з Лукашенком після початку заколоту ПВК "Вагнер".

Тим часом, весь світ пильно спостерігає за тим, як групи ПВК "Вагнер" намагаються прорватися до Москви.