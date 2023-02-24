Вони збирали розвіддані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів України на території південних регіонів нашої держави.

Служба безпеки України знешкодила агентуру ФСБ, яка наводила російські ракети на лікарні у південних регіонах України.

Як повідомив прес-центр СБУ, під час оперативних дій затримано шістьох російських агентів. Зазначається, що вони збирали розвіддані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів України на території південних регіонів нашої держави.

"Один із зловмисників маскував злочинну діяльність під виглядом волонтера. Під приводом доставки допомоги на фронт він прибував на позиції українських захисників, де збирав розвіддані на користь країни-агресора. Крім того, агенти об’їжджали прифронтову місцевість та передавали ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, у тому числі місцевих лікарень. Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах", - йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що саме за наводкою російської агентури загарбники здійснили серію обстрілів медзакладів на півдні України.

В спецслужбі поінформували, що за кожне успішно виконане вороже завдання поплічники агресора отримували від своїх кураторів грошову винагороду. Сума залежала від важливості об’єкта та складності збору інформації про нього.

Співробітники СБУ затримали зловмисників під час спроб визначення точних геолокацій декількох українських лікарень та енергооб’єктів.

За даними слідства, зрадниками виявились шестеро місцевих жителів, яких після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник управління ФСБ РФ.

"У разі захоплення південних регіонів України загарбники "гарантували" своїм поплічникам "посади" в окупаційних адміністраціях РФ. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили телефони із доказами злочинних дій та банківські картки, на які надходила "винагорода" від агресора. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - заявили в СБУ.

Зловмисникам загрожує покарання – 15 років або довічне позбавлення волі.