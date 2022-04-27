Глава Харківської ОВА впевнений, що університети будуть відбудовані.

Глава Харківської ОВА Олег Синьогубов показав, у що росіяни перетворили харківські вищі.

Знімки зруйнованих будівель навчальних закладів він опублікував у своєму Телеграм-каналі.

"На фото - найкращі виші нашої області та України. Але це лише приміщення, які цинічно зруйнували російські окупанти. Стіни - відбудуємо. А статус студентської столиці і наш науковий потенціал ми обов’язково збережемо!"- написав він.

Нагадамо, на Харківщині неспокійно, ворог продовжує атакувати місто і область. Раніше в мережі з'явилося моторошне відео з найбільш зруйнованого росіянами району Харкова - Північної Салтівки. Він розташований в північно-східній частині міста і є одним з найбільш густонаселених. На кадрах можна побачити, що російські окупанти завдали йому значних руйнувань. Сліди обстрілів видно на багатоповерхівках, особистому транспорті і навіть автобусах, які стоять уздовж доріг.

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