Бійці бригади "Кара-Даг" розкрили, як б'ються з окупантами на важливій ділянці фронту в рамках наступу ЗСУ.

Збройні сили України показали моменти потужного штурму однієї з позицій армії РФ на Запорізькому напрямку.

Ролик командної роботи опублікувало Міністерство внутрішніх справ України у Telegram. В кадрі "засвітилися" бійці бригади "Кара-Даг" Гвардії наступу.

В ролику захисники показали, як "тиснуть" на армію РФ за допомогою зброю та мобільно змінюють позиції в рамках штурму.

Штурмовики показали атаку по позиціях РФ на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, напередодні 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ потішила моментами наступу на Бахмутському напрямку. Там наша армія зняла "яскраві" кадри з поля бою під час "зачистки" окупантів.

Повідомлялося, що в рамках атаки захисники відкинули ворога ще далі, а також встигли закріпитися на нових рубежах.

Вас також можуть зацікавити новини: