Сили оборони скоротили військо окупанта на понад 1 тисячу осіб за добу, – Генштаб

Також українські воїни знешкодили 3 танки, 8 бойових бронемашин, 14 артилерійських систем, одну РСЗВ та десятки іншої техніки окупантів.

Сили оборони України скоротили військо окупанта за минулу добу на понад 1 тисяч осіб. Про це зазначено у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 634860 (+1060 за минулу добу) осіб", - мовиться у ранковому звіті.

Також знищено за цей період:

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танків ‒ 8683 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 17071 (+8);

артилерійських систем – 18123 (+14);

РСЗВ – 1187 (+1);

засобів ППО ‒ 947 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 328 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15263 (+29) одиниць.

Також "відмінусовано" автомобільної техніки та автоцистерн противника – 24712 (+28 одиниць за минулу добу), спеціальної техніки ‒ 3090 (+6) одиниць.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, вночі ворог атакував Україну 56 дронами-камікадзе, з яких нашими оборонцями було збито 53. Основний напрямок удару – Київщина.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків", - мовиться у повідомленні сил повітряної оборони.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, згідно з останніми даними проєкту DeepState, росіяни мають просування на Донбасі. Зокрема, зафіксовано це біля шести населених пунктів: Колісниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару, у Спірному та Українську.

Як відомо, росіянам вже тривалий час не вдається прорвати оборону ЗСУ під Покровськом. За словами генерала, колишнього очільника Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, тому вони зміщують увагу на Курахівський напрямок і шукають там слабкі місця.

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