Співробітники Міністерства внутрішніх справ і Федеральної Служби безпеки після вибухів на Кримському мосту доповідали своєму керівництву спотворену інформацію.
Про це пише російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерела. За їхніми даними, ті "перестрахувалися" і в перші години повідомили, що нібито знали про підготовку нападу заздалегідь, тому за шість годин зупинили рух по протоці і почали відстежувати всі переміщення по воді.
Також силовики заявили начальству, що отримали розвідувальні дані про повітряну атаку, відразу перекрили рух на мосту і "за п'ять хвилин до вибуху" відключили освітлення.
При цьому той же проект повідомляв, що всі служби запанікували під час вибухів - вони не змогли перекрити рух і відключити освітлення самостійно.
Вибух на Кримському мосту: що відомо
Нагадаємо, 17 липня окупаційна влада Криму оголосила, що Керченський міст перекритий через НП. Повідомлялося, що пошкоджена 145-а опора з боку Краснодарського краю.
Пізніше стало відомо, що вночі там пролунали вибухи. Біля мосту виник великий затор, людей закликали їхати через окуповані території України.
У Службі безпеки України не стали коментувати подію, сказавши, що розкриють деталі "організації "бавовни" на мосту вже після перемоги.
Російський президент Путін пообіцяв, що Росія дасть "відповідь" на атаку і збрехав, що міст нібито давно не використовують у військових цілях.