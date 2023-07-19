Вони сказали, що заздалегідь отримали розвіддані.

Співробітники Міністерства внутрішніх справ і Федеральної Служби безпеки після вибухів на Кримському мосту доповідали своєму керівництву спотворену інформацію.

Про це пише російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерела. За їхніми даними, ті "перестрахувалися" і в перші години повідомили, що нібито знали про підготовку нападу заздалегідь, тому за шість годин зупинили рух по протоці і почали відстежувати всі переміщення по воді.

Також силовики заявили начальству, що отримали розвідувальні дані про повітряну атаку, відразу перекрили рух на мосту і "за п'ять хвилин до вибуху" відключили освітлення.

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При цьому той же проект повідомляв, що всі служби запанікували під час вибухів - вони не змогли перекрити рух і відключити освітлення самостійно.

Вибух на Кримському мосту: що відомо

Нагадаємо, 17 липня окупаційна влада Криму оголосила, що Керченський міст перекритий через НП. Повідомлялося, що пошкоджена 145-а опора з боку Краснодарського краю.

Пізніше стало відомо, що вночі там пролунали вибухи. Біля мосту виник великий затор, людей закликали їхати через окуповані території України.

У Службі безпеки України не стали коментувати подію, сказавши, що розкриють деталі "організації "бавовни" на мосту вже після перемоги.

Російський президент Путін пообіцяв, що Росія дасть "відповідь" на атаку і збрехав, що міст нібито давно не використовують у військових цілях.

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