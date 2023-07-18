Голова Харківської ОВА повідомив УНІАН, що метою окупантів є Куп'янськ-Вузловий - важлива для армії РФ територія з точки зору розгортання маршрутів логістики.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснив, чому армія РФ "пішла в атаку" на Куп'янському напрямку та перекинула саме туди додаткові сили.

В ексклюзивному коментарі УНІАН чиновник вказав, що ворогу важливо захопити поселення Куп'янськ-Вузловий, щоб розгорнути нові логістичні маршрути та направляти війська армії РФ далі, вглиб Харківської території.

"Куп'янський напрямок для нього (для ворога - УНІАН) завжди був у пріоритеті, оскільки там знаходиться Куп'янськ-Вузловий і саме ця територія їх безпосередньо цікавить. Там є логістичні маршрути, залізничні колії для того, щоб вони перенаправляли своїх військових. Під час окупації вони саме цим і займалися. Для того, щоб направляти свої війська далі, вглиб Харківської області, на території Луганської та Донецької областей відповідно. Тому ми розуміємо, що цей напрямок для них є пріорітетним", - вказав він.

Також глава Харківської ОВА підкреслив, що відповідні логіка росіян не стала несподіванкою: "Ми чітко розуміємо, скільки військових є на якому напрямку... І на Куп'янському зокрема. Наші військові адекватно там вживають заходів щодо нашої безпеки", - сказав Синєгубов.

За його словами, на цій ділянці фронту росіяни постійно проводять ротації. Зараз там діють штурмові підрозділи "Штурм Z", Таманська дивізія та інші частини. Деякі з них вже раніше розбили на Ізюмському напрямку: "Тому для нас це не новина", - резюмував він.

Армія РФ перейшла в наступ на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, 17 липня Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що армія РФ намагається взяти ініціативу на Куп'янському напрямку: загарбники перейшли в наступ та передислокують на цю ділянку фронту додаткові сили.

Вже сьогодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що ЗСУ утримують Куп'янський фронт, проте ситуація там складна. Фіксувалось щонайменше 536 мінометних обстрілів та 10 авіанальотів.

Ввечері 18 липня Генштаб України та заступниця глави Міноборони Ганна Маляр повідомили, що росіяни не мають успіху на Куп'янському напрямку. Ініціатива в боях перейшла до ЗСУ.

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