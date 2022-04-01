Зрештою, кому як не місцевим мешканцям знати, де краще бити окупантів.

На Чернігівщині проти російських загарбників борються не тільки військові. Свою землю самовіддано захищають і цивільні. У мережі з'явилося відео влучної роботи чернігівських партизанів.

Як повідомило Оперативне командування "Північ", партизанські загони Чернігівщини відкрили полювання на ворога. Своїми влучними діями вони "гостинно" провели колону російської бронетехніки, яка, судячи з усього, уже відступала.

Зрештою, кому як не місцевим мешканцям знати, де краще бити окупантів.

"Чернігівщина – край партизанської слави. Сили спротиву Сіверщини працюють на перемогу", – наголосили в оперативному командуванні "Північ".

Як раніше наголошував голова української розвідки Кирило Буданов, настання повноцінної весни стане переломним моментом у війні. Адже коли довкола все зазеленіє, у тилу росіян почнуть активно діяти наші партизанські загони.

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