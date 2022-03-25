Українська розвідка спільно з лісниками і мисливцями готує потужну партизанську боротьбу в тилу російських окупантів.
Про це в інтерв’ю американському виданню "The Nation" розказав голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирил Буданов.
"Наші воїни наші спецпризначенці, навіть наші мисливці почнуть полювання на ворога в лісах з гвинтівками. Я скажу, що незабаром наступить весна, ліси зазеленіють і для агресора відкриється справжнє пекло", - зазначив Буданов.
Він натякнув, що ГУР посилено розбудовує мережу партизанів у тилу російських окупантів для нанесення точкових ударів.
В інтерв’ю Буданов порівняв це з партизанським рухом у В’єтнамі й Афганістані.
"Це дуже велика кількість людей, що підвищує перспективу затяжного повстання", - зазначив він.
Нагадаємо, український народ активно допомагає ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами. Люди жертвують гроші, збирають гуманітарну допомогу і забезпечують міцний тил. А деякі громадяни постачають нашу армію технікою, яку забирають у окупантів. У перші дні вторгнення РФ в Україну в Мережі розлетілося відео, де фермер буксирує на тракторі вкрадений танк. Тепер схожим досягненням відзначився ще один літній чоловік. Дідусь викрав у окупантів вантажівку і доставив нашим військовим. Усередині транспорту виявилися додаткові трофеї - зброя і боєприпаси. Деталі викрадення не розголошуються, проте "операція" точно пройшла успішно.
Війна Російської Федерації проти України
Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.